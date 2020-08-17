ترامب: نتابع الوضع في روسيا البيضاء «عن كثب»

دونالد ترامب في البيت الأبيض، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إنه يتابع «من كثب» الوضع في روسيا البيضاء، مع تزايد الضغط الشعبي على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ليتنحى عن السلطة عقب انتخابات 9 أغسطس الرئاسية المطعون فيها.

وكانت واشنطن دعت إلى احترام «حريات» المتظاهرين في الجمهورية السوفياتية السابقة وحثّت سلطاتها على الحوار مع المجتمع المدني، بحسب «فرانس برس».

وأضاف ترامب عند سؤاله عن الموضوع في حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته إلى ولايتي ميناسوتا وويسكونسن، «إنه وضع مترد». وتابع «سنتابع من كثب»، دون أن يقدم توضيحات.

وشارك أكثر من 100 ألف شخص الأحد في تظاهرة بالعاصمة مينسك بدعوة من أبرز وجوه المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي قالت إنها مستعدة لـ«تحمل مسؤولياتها» وحكم البلد.

ومن المزمع أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة استثنائية الأربعاء تتناول التطورات في بيلاروس. وهددت ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، بتشديد العقوبات التي فرضت الأسبوع الماضي عقب أحداث العنف في البلد.