شكوك حول صحة رئيس الوزراء الياباني بعد زيارته مستشفى

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحفي من مقر إقامته الرسمي في طوكيو، 18 يونيو 2020 (فرانس برس)