حجر آلاف من أتباع كنيسة في كوريا الجنوبية بعد ظهور إصابات بينهم بفيروس «كورونا»

مسؤولون حكوميون ببزات واقية عند نقطة تفتيش مؤقتة في الطريق المؤدي إلى كنيسة سارانغ جيل في سول، 17 أغسطس 2020