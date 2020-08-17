حجر آلاف من أتباع كنيسة في كوريا الجنوبية بعد ظهور إصابات بينهم بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 02:58 مساء
مسؤولون حكوميون ببزات واقية عند نقطة تفتيش مؤقتة في الطريق المؤدي إلى كنيسة سارانغ جيل في سول، 17 أغسطس 2020

وضع الآلاف من أتباع كنيسة بروتستانتية في العاصمة الكورية الجنوبية سول قيد الحجر، بعد ظهور بؤر وبائية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مرتبطة بمجموعات دينية.

ونجحت كوريا الجنوبية حتى الآن باحتواء الوباء عبر استراتيجية إجراء اختبارات على نطاق واسع وتتبع المخالطين للمصابين، دون فرض عزل إلزامي، حسب وكالة «فرانس برس».

منع التجمعات الدينية
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شددت سول ومحافظة غيونغي المحيطة بها التي تضم نصف سكان كوريا الجنوبية تقريباً، القيود ومنعت التجمعات الدينية بعد ظهور إصابات جديدة زادت القلق من موجة وبائية ثانية.

وسجلت البلاد، اليوم الاثنين 197 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء تفشي الوباء إلى 15 ألف و515 حالو.

وهذا اليوم الرابع على التوالي الذي تتخطى فيه حصيلة الإصابات اليومية الـ 100 حالة، بعد أسابيع من تراوحها بين الثلاثين والأربعين.

وتقع أكبر بؤرة وبائية في كنيسة سارانغ جيل في سول، التي يقودها قس محافظ مثير للجدل هو أيضاً أحد أبرز الداعين للتظاهرات ضد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-اين.

وسجلت 315 إصابة مرتبطة بهذه الكنيسة حتى الآن، وفق ما أكدت السلطاتر اليوم، ووضع نحو 3400 من أعضائها في الحجر.

قس مثير للجدل
وأوضح نائب وزير الصحة كيم غانغ ليب أن ما معدله مصل واحد من أصل ستة مصلين مصاب بالفيروس. وأكد أن لائحة قدمت عن أعضاء الكنيسة لم تكن دقيقة، ما جعل عملية الفحص والعزل صعبة جداً.

وكانت كنيسة المسيح في شينشيونجي المرتبطة بنحو 5 آلاف إصابة، مصدراً لتفشي الوباء في البلاد في فبراير الماضي. ويتهم القس المسؤول عن الكنيسة لي مان-هي (88 عاماً)، بعرقلة سياسة الحكومة في مكافحة الوباء.

وكان القس المسؤول عن كنيسة سارانغ جيل، جون كوانغ-هون، واحداً من الشخصيات التي توجّهت بخطابات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى آلاف المتظاهرين ضد حكومة يسار الوسط بزعامة مون، رغم الدعوات إلى تفادي التجمعات الكبيرة بسبب فيروس كورونا.

ورفعت وزارة الصحة وسلطات سول شكاوى منفصلة ضد جون، متهمةً إياه بعرقلة جهود مكافحة الوباء عن عمد.

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