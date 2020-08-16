مستشار الأمن القومي الأميركي: دولتان عربيتان تُطبعان «قريبًا» مع إسرائيل.. والسعودية التالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 09:26 مساء
مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين. (الإنترنت)

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب واثقة من أن «زوجين» آخرين من الدول العربية سيعملان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل «قريبًا»، بعد أن توصلت أبوظبي وتل أبيب إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف أوبراين، لبرنامج «لقاء الصحافة» على شبكة «NBC»، أن ترامب «توسط» في المفاوضات بشأن التواصل ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد الإمارات محمد بن زايد، بحسب « سي إن إن عربي».

جدول زمني
وأجرى أوبراين، وترامب، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأميركي)، ووزير الخارجية مايك بومبيو، مكالمات مع قادة العالم الآخرين منذ التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، على الرغم من أن مستشار الأمن القومي لم يعط جدولا زمنيا بشأن متى قد تمضي الدول الأخرى قدمًا. وقال أوبراين إنه من المحتمل أن تكون السعودية هي التالية في التقدم في هذا الشأن.

فتح خطوط الهاتف الإماراتية مع إسرائيل بعد اتفاق تطبيع العلاقات
شركتان إماراتية وإسرائيلية توقعان عقدا تجاريا في أبوظبي

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال جاريد كوشنر إنه يأمل أن تكون الصفقة الإسرائيلية/الإماراتية بمثابة «كسر جليد» يقود إسرائيل إلى تطبيع العلاقات مع الدول الأخرى، على الرغم من أنه لم يحدد أي الدول تخطط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المستقبل القريب.

من التالي؟
وسُئل كوشنر في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقة عما إذا كانت السعودية ستكون الدولة التالية فقال «من التالي؟ سوف تكتشف بعد ذلك». وفي الاتفاق الجديد مع الإمارات، قالت إسرائيل إنها «ستعلق» موقتًا خطط ضم الضفة الغربية.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأميركية تعتقد أن من حق إسرائيل ضم هذه الأرض، كرر أوبراين أن هذه الخطوة يجب أن تقررها في نهاية المطاف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال أوبراين: «في غضون ذلك، نحن على ثقة تامة بأن الإمارات واثقة من أن إسرائيل لن تبسط سيادتها من جانب واحد أو القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية». وأكد أوبراين أنه لا يعتقد أن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني كان خطأ دبلوماسيًا، وتحدث عن رفض مجلس الأمن الدولي اقتراحا أميركيا لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

ورأى أوبراين أن «الخروج من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران) كان أساس هذه الصفقة الرائعة بين الإمارات وإسرائيل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تدفق 80% من المهاجرين من ليبيا وتونس يستنفر السلطات الإيطالية
ليبيا
رجل يطعن حارسا رفض دخوله حانة دون كمامة
منوعات
عريقات: اتفاق التطبيع الإسرائيلي - الإماراتي «يقتل» حل الدولتين
عربى
توقعات بمستويات إنتاج قياسية لجرعات اللقاح ضد الإنفلونزا خلال موسم الشتاء
دولى
«البريميرليغ» يختار دي بروين الأفضل.. رسميا
رياضة عالمية
وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي
دولى
وفاة لاعب منتخب ليبيا السابق عيسى مخلوف عن عمر يناهز 65 عاما
رياضة محلية
تحدث عن رفع الدعم والسيولة والمصرف المركزي.. أبرز ما جاء في تصريحات وزير المالية...
ليبيا
وزير «مالية الوفاق»: جماعات مقربة من المصرف المركزي متورطة بالتلاعب بفواتير ...
ليبيا
«فرانس برس»: التطبيع مع إسرائيل يربك مواطني دول الخليج
عربى
ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرصة انتقال كوفيد-19 من خلال الرضاعة الطبيعية ضئيلة