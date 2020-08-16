ترامب سيحاول تفعيل إجراء يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنّ الولايات المتّحدة ستردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران باللجوء إلى آلية «سناباك» المثيرة للجدل والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، بدعوى أنّ الجمهورية الإسلامية انتهكت التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في منتجع الغولف الذي يملكه في بيدمينشتر بولاية نيوجيرسي، «سنلجأ إلى السناباك»، الآلية التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران، غير أنّ إمكانية تفعيل الولايات المتّحدة لهذه الآلية يثير جدلاً كون واشنطن انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب نفسه، وفق وكالة فرانس برس.