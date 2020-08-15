استهداف معسكر التاجي مقر قوات التحالف العسكري في العراق بصاروخين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 10:25 مساء
مدرعات أميركية في العراق. (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت نقلا عن بيان للجيش أن صاروخي كاتيوشا سقطا في قاعدة التاجي التي تستضيف قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني قولها إن الصاروخين أطلقا من منطقة الراشدية. ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين، بحسب «رويترز».

وقال الكولونيل مايلز كاجينز المتحدث باسم التحالف في تغريدة على تويتر «في 15 أغسطس حوالي الساعة 9:15 مساء، سقط صاروخان صغيران بالقرب من قاعدة التاجي، لم يكن هناك أي تواجد لقوات التحالف بالقرب من الحادث».

يأتي ذلك بعد أسبوع شهد العديد من الهجمات على أهداف أمريكية في العراق.

وتلقي واشنطن بمسؤولية تلك الهجمات على جماعات مسلحة مدعومة من إيران. ولم تعلق إيران بشكل مباشر على تلك الوقائع لكن جماعات ليست معروفة على نطاق واسع ويعتقد أنها مرتبطة بفصائل مسلحة موالية لإيران أعلنت مسؤوليتها عن بعض الهجمات.

مدرعات أميركية في العراق. (أرشيفية: الإنترنت)
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