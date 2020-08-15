ترامب واثق بالفوز وتحقيق نصر انتخابي في نيويورك معقل الديمقراطيين

أمام جمع ينادي باسمه، ومستندًا ربما إلى استطلاع رأي غير معلن، قال الرئيس دونالد ترامب إنه لن يكتفي بالفوز على خصمه الديمقؤاطي، جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، بل سينتصر كذلك في ولاية نيويورك التي لم ينل فيها أي مرشح جمهوري غالبية الأصوات منذ رونالد ريغن العام 1984.

وقبل أقل من 80 يومًا من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، تحدث ترامب في نادي غولف فخم يملكه في بدمنستر بنيو جيرسي، أمام جمع من أعضاء نقابة قسم شرطة نيويورك المساندين له، وفق «فرانس برس».

وعد انتخابي

وبحماسة قطب عقاري أمضى حياته في بيع الأحلام البراقة، قدم ترامب وعدًا انتخابيًّا يبدو مستحيلاً. أعلن الملياردير الجمهوري أنه لن يكتفي بالفوز على بايدن في مجمل البلاد، بل سيحقق نصرًا عليه بالحصول على غالبية الأصوات في نيويورك. وهُزم ترامب في الولاية في مواجهة هيلاري كلينتون العام 2016 بفارق 22 نقطة، رغم أنها مسقطه. وقال ترامب أمام أنصاره: «أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة».

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم جو بايدن في ولايات متأرجحة على غرار بنسلفانيا، التي كثيرًا ما تكون حاسمة في سباق الانتخابات الرئاسية، كما يمكن أن يفوز في ولايات جمهورية مثل تكساس. وترامب ليس فقط أحد الرؤساء الأقل شعبية في التاريخ الأميركي، إذ لم تتجاوز نسبة تأييده 50 بالمئة، بل إنه يتولى الرئاسة في ظل ثلاث أزمات متزامنة.

وتكفي أزمة واحدة لتهديد طموح أي رئيس في إعادة انتخابه، فكم بالأحرى بوباء وهبوط اقتصادي وتوترات عرقية في كامل البلاد؟

ترامب يثق بترامب

مع ذلك، قدمت له نهاية الأسبوع التي أمضاها في بدمنستر، حيث يعيش حياة مرفهة محاطًا بجيش من الموظفين، جرعة مضادة لأجواء واشنطن. هنا، على هضاب نيو جيرسي الهادئة، حيث يحتسي الأثرياء مشروباتهم على شرفات نادي الغولف، يطغى التفاؤل على ترامب.

ويقول الرئيس الجمهوري إنه يثق بحدسه أكثر مما يثق بالمعطيات والخبراء، ويبدو إيمانه بنفسه واضحًا عند تناوله المشهد السياسي. ويواصل ترامب الإصرار على أن استطلاعات الرأي الخاصة التي يجريها تظهر أن نتائجه أفضل بكثير مما يرد في الاستطلاعات العامة.

ويهزأ نزيل البيت الأبيض بالتقارير التي تشير إلى تردد بعض الجمهوريين في دعمه، ويزعم أن الحشد من حوله يزداد زخمًا. وقال في هذا الصدد: «إن الناس الذين لم يكن ترامب يعجبهم بدأوا يعجبون به كثيرًا».