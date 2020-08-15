تايوان تبرم صفقة ضخمة مع «لوكهيد مارتن» لشراء مقاتلات «إف-16»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 01:57 صباحا
الطائرات الأميركية (إف-16). (الإنترنت)

أعلن البنتاغون، الجمعة، أن تايوان أبرمت صفقة ضخمة لشراء مقاتلات «إف-16» من مجموعة «لوكهيد مارتن» الأميركية لصناعة الطيران، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة يمكن أن تصل إلى 62 مليار دولار على مدى عشر سنوات، في نبأ من شأنه أن يثير غضب الصين.

ولم تكشف وزارة الدفاع الأميركية عن اسم الدولة التي أبرمت هذه الصفقة الضخمة مع «لوكهيد مارتن»، لكنّ مصدرًا مطّلعًا على الملف أكّد لوكالة «فرانس برس» أنّها تايوان، علمًا بأن الجزيرة حصلت العام الماضي على موافقة واشنطن على إنجاز هذه الصفقة التي ستتيح لها تحديث ترسانتها الجوية.

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