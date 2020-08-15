مجلس الأمن يرفض مشروع قرار أميركيا لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 01:34 صباحا
مجلس الأمن في جلسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، 10 أبريل 2018. (أ ف ب)

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر المقبل، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة.

وقال بومبيو في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت إنّ «فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره».

وازدادت عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن في ما يتعلق بإيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو العام 2018. ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأميركي في الحصول على تسعة أصوات مؤيدة، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين الى استخدام حقّ النقض «الفيتو» الذي لوحّتا به.

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