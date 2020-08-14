الولايات المتحدة تعلق الرحلات الجوية الخاصة إلى كوبا

العلمان الكوبي والأميركي في ميامي 12 يونيو 2020. (فرانس برس)

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تعليق الولايات المتحدة الرحلات الخاصة إلى كوبا، في مسعى جديد لقطع مصادر الدخل عن حكومة هافانا.

وانتقد بومبيو النظام الشيوعي في كوبا لاستمراره في سجن صحفيين ونشطاء مؤيدين للديمقراطية، وقمع المعارضة والإشراف على انتهاكات جسدية «مروعة»، ودعم الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، من بين إساءات أخرى.

وقال بومبيو في بيان إن «تعليق الرحلات المستأجرة الخاصة سيحرم نظام كاسترو من الموارد الاقتصادية ويعيق قدرته على ارتكاب انتهاكات».

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن «هذه الإدارة ستواصل استهداف وقطع العائدات التي تكسبها الحكومة الكوبية من رسوم الهبوط والإقامة في فنادق مملوكة من النظام ومداخيل أخرى متصلة بالسفر».