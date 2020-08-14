كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 08:31 صباحا
مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره غاريد كوشنر، (أرشيفية: ا ف ب)

قال مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إن هناك «احتمالا كبيرا جدا» أن تعلن إسرائيل ودولة عربية أخرى، لم يسمها، تطبيع العلاقات بينهما خلال الأشهر الثلاثة التالية لإعلان تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.

وعند سؤاله عن احتمال عقد صفقة مماثلة في الأيام التسعين القادمة، التي تمثل المدة التقريبية الفاصلة عن موعد الانتخابات الأميركية، قال صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره المكلف بالشرق الأوسط للصحافيين «أظن أنه يوجد احتمال كبيرا جدا» لتحقيق ذلك، حسب وكالة «فرانس برس».

تعليق على رد الفعل الفلسطيني
ووصف كوشنر الصفقة بين إسرائيل والإمارات بأنها «أذابت الجليد بين البلدين»، مضيفا «نأمل أن نرى دولا أخرى تفعل الأمر ذاته»، كما تناول التقارير التي وصفت استقبال الفلسطينيين للصفقة بالبارد، وقال إنه «رد فعل متوقع إلى حد ما، رأيناه مرارا وتكرارا».

اقرأ أيضا: الإمارات تعلن «مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة مع إسرائيل»

بدوره، توقع مستشار ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين حصول اتفاقات مماثلة بين إسرائيل ودول عربية، قائلا: «نعتقد أنه توجد دول أخرى مستعدة» لخطوة من هذا النوع، كما أثنى أوبراين على الرئيس الأميركي، معتبرا أنه يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وأضاف في هذا الصدد «سيتطلب الأمر بعض الوقت، لكن لن يفاجئني ترشيح الرئيس لنيل جائزة نوبل»، معتبرا أن ترامب «يجب أن يكون المرشح الأوفر حظا لنيل» هذه الجائزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
«الرئاسة الفلسطينية»: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل «خيانة للقدس»
عربى
الإمارات تعلن «مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة مع إسرائيل»
عربى
وزيرة التجارة التركية: وقعنا تفاهمات اقتصادية مهمة مع ليبيا
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا»: لا مانع من استمرار العمل القضائي
ليبيا
«فرانس برس»: لبنانيون محبطون يعيدون بناء حياتهم في بيروت الجديدة
عربى
كامالا هاريس أول أميركية سوداء مرشحة لمنصب نائب الرئيس
دولى
شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان
ثقافة وفن
العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سلوكيات الجائحة: لماذا لا يلتزم بعض الناس بالقواعد؟