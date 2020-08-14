كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا

مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره غاريد كوشنر، (أرشيفية: ا ف ب)

قال مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إن هناك «احتمالا كبيرا جدا» أن تعلن إسرائيل ودولة عربية أخرى، لم يسمها، تطبيع العلاقات بينهما خلال الأشهر الثلاثة التالية لإعلان تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.

وعند سؤاله عن احتمال عقد صفقة مماثلة في الأيام التسعين القادمة، التي تمثل المدة التقريبية الفاصلة عن موعد الانتخابات الأميركية، قال صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره المكلف بالشرق الأوسط للصحافيين «أظن أنه يوجد احتمال كبيرا جدا» لتحقيق ذلك، حسب وكالة «فرانس برس».

تعليق على رد الفعل الفلسطيني

ووصف كوشنر الصفقة بين إسرائيل والإمارات بأنها «أذابت الجليد بين البلدين»، مضيفا «نأمل أن نرى دولا أخرى تفعل الأمر ذاته»، كما تناول التقارير التي وصفت استقبال الفلسطينيين للصفقة بالبارد، وقال إنه «رد فعل متوقع إلى حد ما، رأيناه مرارا وتكرارا».

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بدوره، توقع مستشار ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين حصول اتفاقات مماثلة بين إسرائيل ودول عربية، قائلا: «نعتقد أنه توجد دول أخرى مستعدة» لخطوة من هذا النوع، كما أثنى أوبراين على الرئيس الأميركي، معتبرا أنه يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وأضاف في هذا الصدد «سيتطلب الأمر بعض الوقت، لكن لن يفاجئني ترشيح الرئيس لنيل جائزة نوبل»، معتبرا أن ترامب «يجب أن يكون المرشح الأوفر حظا لنيل» هذه الجائزة.