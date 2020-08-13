بايدن يصف اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل بـ«الخطوة التاريخية»

المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت).

رحّب المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الخميس، باتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، واعتبره «خطوة تاريخية» ستساعد على تخفيف التوتر في المنطقة.

ووفق «فرانس برس»، قال نائب الرئيس السابق المتمرس بالعلاقات الخارجية في بيان حول الاتفاق الذي أعلنه منافسه الرئيس دونالد ترامب «اليوم، قامت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بخطوة تاريخية لجسر الانقسامات العميقة في الشرق الأوسط».

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وأضاف «عرض الإمارات الاعتراف بشكل علني بدولة إسرائيل عمل مرحب به وشجاع وفعل سياسي مطلوب بشدة»، وسيساعد على ضمان أن تبقى إسرائيل جزءا «لا يتجزأ» من الشرق الأوسط.