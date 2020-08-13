بايدن يُقدم نائبته كامالا هاريس متعهدا «إصلاح فوضى» ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 12:02 صباحا

قدّم المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، الأربعاء نائبته كامالا هاريس باعتبارها امرأة ملهمة ستساعده على «إعادة بناء» الولايات المتحدة.

وفي أول ظهور مشترك لهما، قال بايدن إنه سيصلح مع هاريس «الفوضى التي أحدثها الرئيس ترامب ونائبه بنس داخل البلاد وخارجها»، متهما ترامب بالفشل في قيادة البلاد خلال أزمة فيروس كورونا، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف بايدن الذي مشى مع هاريس الى المنصة في مسقط رأسه ديلاور، إن دور هاريس التاريخي كثالث امرأة يتم اختيارها كمرشحة لمنصب نائب الرئيس هو أمر ملهم «للفتيات الصغيرات» في جميع أنحاء أميركا.

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