الصين تحذر من خروج العلاقات مع أميركا عن مسارها الصحيح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 09:49 صباحا
نائب وزير الخارجية الصيني لي يو تشنغ يتحدث من بكين، 22 أكتوبر 2019، (رويترز)

حذر نائب وزير الخارجية الصيني، لي يو تشنغ، اليوم الأربعاء من خروج العلاقات مع الولايات المتحدة عن المسار الصحيح.

وقال: «الأشهر المقبلة حاسمة للعلاقات الصينية - الأميركية، ويجب المحافظة على تركيزنا، وألا نتأثر بالعديد من القوى المتطرفة»، حسب بيان الخارجية الصينية، نقلته وكالة «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس الثلاثاء إن علاقته مع نظيره الصيني شي جين بينغ توترت في أعقاب جائحة فيروس كورونا، موجها انتقادات لاذعة إلى بكين، «لعدم اتخاذ إجراءات كافية لاحتواء الفيروس».

خلافات أخرى
وهناك أيضا خلافات أخرى بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب قضايا، منها حملة التضييق التي تشنها بكين في هونج كونج، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان والنزاع بشأن بحر الصين الجنوبي.

وفرضت الصين عقوبات على 11 مواطنا أميركيا من بينهم أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب يوم الاثنين ردا على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ والصين متهمين بتقليص الحريات السياسية في تلك المستعمرة البريطانية السابقة.

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وأبدت بكين معارضتها الشديدة لخطوة اتخذتها واشنطن بحجب التطبيقات الإلكترونية الصينية، مضيفة أن ذلك يتعارض مع مبادئ السوق ولا يستند إلى أساس واقعي.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تريد حذف التطبيقات الصينية «غير الموثوقة» من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأميركية، واصفا تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الصيني «تيك توك» وتطبيق التراسل «وي تشات» بأنهما «تهديدان كبيران».

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