ترامب يعلق على اختيار كامالا هاريس نائبة لبايدن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 12:57 صباحا
دونالد ترامب في البيت الأبيض، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، السناتورة كامالا هاريس التي اختارها خصمه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن نائبة له، بأنها العضو «الأكثر فظاعة» في مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه «متفاجئ» لهذا الاختيار.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن هاريس لم تثر إعجابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي فاز فيها بايدن، وقال إنه متفاجئ لهذا الاختيار «لأن أداءها كان ضعيفًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه في العام 2018 خلال جلسة مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين القاضي، بريت كافانو، عضوًا في المحكمة العليا، كانت هاريس «الأكثر لؤما وفظاعة وازدراء من بين أعضاء مجلس الشيوخ».

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