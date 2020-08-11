ماكرون: تشديد الأمن لحماية الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 06:03 مساء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن فرنسا ستشدد إجراءات الأمن لحماية الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك بعد يومين من مقتل ستة موظفي إغاثة فرنسيين بالرصاص في النيجر.

وأضاف على «تويتر»: «سنفعل كل ما بوسعنا لمساندة أسر الضحايا والرد على الهجوم الذي كلفنا أرواح ستة من مواطنينا واثنين من أبناء النيجر. هؤلاء الشبان الستة، الذين كانوا أعضاء في منظمة أكتيد غير الحكومية، أبدوا التزاما بالغا إزاء السكان المحليين»، وفق «رويترز».

وتابع: «لقد قررت تعزيز إجراءات الأمن لمواطنينا في المنطقة. سنمضي قدما في العمل للقضاء على الجماعات الإرهابية بدعم أكبر من شركائنا».

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