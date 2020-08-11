ترامب يقترح عقد قمة مجموعة السبع بعد الانتخابات الأميركية

ترامب يتحدث في البيت الأبيض. 10 أغسطس 2020.(فرانس برس)

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب استضافة قمة مجموعة السبع بعد انتخابات نوفمبر، قائلا إنه سيدعو إليها دولا تستثنى عموما من المؤتمرات الدولية، وقال ترامب خلال إيجاز صحفي بشأن وباء كورونا المستجد «أميل أكثر لتنظيمه في وقت ما بعد الانتخابات، كنا سنجريه في سبتمبر».

وأضاف بـ«إمكاننا عقده عبر الإنترنت أو من خلال اجتماع مباشر، لكنني أقترح الآن وقلت لمعاوني بالأمس لما لا نعقده في وقت ما بعد الانتخابات عندما يكون هناك مزيد من الوقت للتفكير في الأمر لأنه غاية في الأهمية».

وتضم مجموعة الدول السبع قادة بعض دول العالم الأغنى الذين يجتمعون لمناقشة مسائل سياسية واقتصادية، وكان ترامب في البداية يرغب في عقد القمة وجها لوجه في واشنطن في يونيو، وهي فكرة رفضتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأجّل القمة لاحقا إلى سبتمبر، على أمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها في الولايات المتحدة في وقت يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات 3 نوفمبر، ولدى إعلانه عن تأجيل القمة في يونيو، قال ترامب إنه سيوسع دائرة المدعوين لتضم قادة آخرين بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حظر من المجموعة على خلفية ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

وبدت تصريحاته الاثنين وكأنها تحمل تلميحات إلى أنه لا يزال يفكر في الأمر ذاته، وقال «سندعو أشخاصا معيّنين ليسوا ضمن مجموعة السبع، والبعض قبلوا من الآن، لكننا سنجريها بعد الانتخابات، أعتقد أن الأجواء ستكون أفضل وأهدأ لعقد قمة مجموعة السبع».

ودافع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مطلع يوليو عن اقتراح ترامب دعوة بوتين إلى القمة، قائلا للصحافيين إن الرئيس «هو من يقرر إن كان يرغب بأن يحضر بوتين القمة أم لا».