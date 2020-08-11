وزير الخارجية الأميركي يبحث مع الأوروبيين الأزمة مع الصين حول الجيل الخامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 12:30 مساء
بومبيو لدى وصوله برفقة زوجته سوزان إلى مطار براغ. 11 أغسطس 2020. (فرانس برس)

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى براغ الثلاثاء، وفق التلفزيون الرسمي، في مستهل زيارة تستمر خمسة أيام إلى دول وسط أوروبا لمناقشة مسائل عدة أبرزها دور الصين في تأسيس شبكات الجيل الخامس من الإنترنت.

وسيقضى بومبيو يومين في تشيكيا قبل أن يتوجّه إلى سلوفينيا والنمسا وبولندا، حليفة بلاده التي تستعد لاستقبال بعض الجنود الأميركيين المغادرين ألمانيا لحمايتها في وجه الخصم التاريخي روسيا.

وستركز الجولة على حملة بومبيو لإقناع الدول الأوروبية بخفض اعتمادها على الطاقة الروسية وعدم التعامل مع هواوي، مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة التي تعتبرها واشنطن مصدر تهديد في وقت تقود جهود تطوير شبكات الإنترنت من الجيل الخامس فائقة السرعة «5جي».

ومن المقرر أن يجري بومبيو برفقة نظيره التشيكي توماس بيترشيك زيارة إلى بيلزن لتكريم الجنود الأميركيين الذين حرروا المدينة الواقعة في غرب تشيكيا سنة 1945، وسيلتقي الأربعاء ممثلي شركات تكنولوجيا تشيكية وأميركية لمناقشة شبكة «5جي» قبل أن يجري محادثات مع رئيس وزراء البلاد أندريه بابيش.

كما سيلقي بومبيو خطابا أمام مجلس الشيوخ التشيكي ويجري لقاء قصيرا مع الرئيس ميلوس زيمان المؤيد الصين وروسيا، ويتوقع أن يزور سلوفينيا في اليوم التالي لتوقيع اتفاق ثنائي على صلة بأمن شبكات الجيل الخامس من الإنترنت.

كما سيزور بومبيو الخميس النمسا للقاء مستشارها سيباستيان كورتز لإجراء محادثات بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والنمسا وانخراط فيينا في بعثات حفظ السلام حول العالم، وسيتوجه بومبيو إلى آخر محطة له السبت في بولندا لمناقشة إعادة نشر القوات بعد سحبها من ألمانيا.

وأعلن البنتاغون أخيرا أن الولايات المتحدة ستعيد نحو 6400 عسكري من ألمانيا وستنقل 5600 آخرين إلى دول أخرى منضوية في حلف الأطلسي، وتتمتع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعلاقات قوية مع الرئيس البولندي أندريه دودا الذي تمّت دعوته إلى البيت الأبيض قبل أيام على إعادة انتخابه في يونيو، وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك إن الولايات المتحدة ستنشر ألف جندي إضافي على الأقل في بولندا.

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