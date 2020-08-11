اليونان تعترض على مسح زلزالي لسفينة تركية شرق البحر المتوسط

سفينة يافوز للتنقيب عن الغاز في ميناء ديلوفاسي قرب إسطنبول في 20 يونيو 2019, (أ ف ب)

انتقدت اليونان إرسال تركيا سفينة لإجراء مسح زلزالي في منطقة متنازع عليها شرق البحر المتوسط، واصفة تلك الخطوة بأنها غير قانونية.

وأفاد الإخطار الذي أصدرته البحرية التركية بأن السفينة «أوروتش رئيس» ستعمل في المنطقة على مدى الأسبوعين المقبلين، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وتسبب إخطار تركي مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين، نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مما دفع تركيا إلى تعليق عملياتها.

لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال يوم الجمعة إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تنفذ وعودها بشأن هذه المسألة.

يونان تبحث سبل الرد

وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه رأس اجتماعا للمجلس الحكومي للشؤون الدفاعية أمس الإثنين بحث «سبل الرد على الاستفزاز التركي».

وبعد الاجتماع أصدرت وزارة الشؤون الخارجية اليونانية بيانا يحث تركيا على «الوقف الفوري للأعمال غير القانونية التي تقوض السلم والأمن في المنطقة»، ورفضت وزارة الخارجية التركية اعتراضات اليونان، قائلة إن الوجود العسكري التركي في المنطقة لا يهدف إلى تصعيد التوتر، وإنما هو فقط لأغراض دفاعية.

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وفي وقت سابق قال وزير الدولة اليوناني جورج جيرابتريتس للتلفزيون الرسمي إن أثينا مستعدة للدخول في حوار بناء مع تركيا بشأن الخلافات بين البلدين.

نشاط السفينة غرب قبرص

ويشمل الإخطار الذي أصدرته البحرية التركية منطقة من البحر تقع جنوبي أنطاليا في تركيا وغربي قبرص، وسيكون ساريا في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس.

وكتب وزير الطاقة التركي فاتح دونميز على تويتر يقول إن السفينة وصلت بالفعل إلى موقع العمل بعد أن غادرت مرساها قبالة أنطاليا.

والمسوح الزلزالية جزء من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات، وتركيا واليونان على خلاف أيضا حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيا.

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وجاء إعلان إردوغان عن أعمال التنقيب الجديدة بعد أن وقعت مصر واليونان اتفاقا الخميس الماضي لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق المتوسط.

وقال دبلوماسيون في اليونان إن الاتفاق أبطل فعليا اتفاقا تم التوصل إليه العام الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق، لكن إردوغان قال إن تركيا ستحافظ «بحزم» على اتفاقها مع ليبيا.