إطلاق النار على مسلح خارج البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي لترامب

مسؤول يقاطع ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض, 11 أغسطس 2020. (لقطة مثبتة من تسجيل المؤتمر الصحفي)

قطع دونالد ترامب على نحو مفاجئ الإثنين، مؤتمراً صحفيّاً كان يعقده في البيت الأبيض الذي تمّ إغلاقه فترةً وجيزة، قبل أن يعود الرئيس الأميركي ليوضح أنّ عناصر الخدمة السرّية، المسؤولين عن حمايته، أطلقوا النار لتوّهم على مسلّح «خارج البيت الأبيض».

وقال ترامب إثر استئنافه مؤتمره الصحفي، إنّ «الشرطة أطلقت النار على أحدهم»، مضيفاً أن «المشتبه به في طريقه إلى المستشفى»، وردّاً على ما إذا كان المشتبه به مسلّحاً، أجاب الرئيس «بحسب ما فهمت، نعم»، مشيراً إلى أن الأمر حصل «خارج» سياج البيت الأبيض. وقال ترامب «ربّما لا علاقة لهذا بي»، وفق وكالة فرانس برس.

وكان الرئيس الأميركي يعقد مؤتمره الصحافي اليومي عندما اقترب منه عنصر أمن وكلّمه، فردّ عليه ترامب «عفواً؟». وبمجرّد تلقّيه توضحيات من العنصر الأمني، غادر الرئيس قاعة المؤتمر، وتبعه فريقه.

وردّا على سؤال أحد الصحافيين، قال الرئيس الجمهوري لدى عودته إلى قاعة المؤتمر بعد دقائق «(...) دائماً ما كان العالم مكاناً خطراً. هذا ليس شيئاً استثنائياً».

وتابع «أشعر بالأمان مع الخدمة السرّية. إنّهم أناس رائعون، الأفضل». ثمّ استأنف ترامب مؤتمره الصحافي الذي ركّز على فيروس كورونا المستجد والاقتصاد الأميركي.