«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارًا قويًّا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأميركية، يوم الإثنين، وسوى عدة منازل بالأرض.

وأظهرت صور بثتها قناة «دابليو بي إف إ» التلفزيونية قطاعًا من صف من المنازل، وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله، بحسب «رويترز».

وذكرت مصادر محلية أن انفجار خط غاز بأحد المباني السكنية بمدينة بالتيمور بولاية ميرلاند، أودى بحياة امرأة. وأضافت أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى أصيبا إصابات بالغة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ ما تزال تعمل على انتشال المصابين من تحت ركام المنازل التي هدمت بفعل الانفجار.

وذكرت قناة «دابليو بي إف إ»، على موقعها الإلكتروني، نقلاً عن أفراد في فرق الإطفاء أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل.