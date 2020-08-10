استقالة ثالثة من الحكومة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

زيرة العدل اللبنانية التي قدمت استقالتها اليوم الإثنين، ماري كلود نجم، (أرشيفية: الإنرتنت)

قدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، اليوم لإثنين استقالتها من الحكومة، في خطوة هي الثالثة من نوعها عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ودماراً هائلاً.



وسلّمت الوزيرة نص استقالتها إلى رئيس الحكومة حسان دياب، حسب تصريح مصدر في وزارة العدل لـ«فرانس برس». وقالتإنها تقدمت باستقالتها انسجاما مع «قناعتي بأن البقاء في الحكم في هذه الظروف، من دون تغيير جذري في النظام والمنظومة، لم يعد يؤدي إلى الإصلاح الذي جهدنا لتحقيق».

وأضافت «تمنيت على دولة رئيس مجلس الوزاء وزملائي الوزيرات والوزراء اتخاذ موقف موحد بإستقالة الحكومة بشكل جماعي بدلا من تقديم استقالات فردية إنحناة لدماء الشهداء».

وكان وزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الإعلام منال عبدالصمد استقالا خلال اليومين الماضيين على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد.