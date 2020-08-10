الصين تعلن فرض عقوبات على 11 أميركيا

السيناتور الأميركي تيد كروز أحد المشمولين بالعقوبات الصينية الجديدة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 11 أميركيا، بينهم السيناتور ماركو روبيو والسيناتور تيد كروز، ردا على خطوات مشابهة اتّخذتها واشنطن بحق مسؤولين صينيين على خلفية حملة بكين الأمنية في هونغ كونغ.



وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن بلاده «قررت فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين تصرّفوا بشكل سيئ في ما يتعلّق بمسائل على صلة بهونغ كونغ»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».



وتشمل العقوبات الصينية أيضا مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث، ورئيس «الصندوق الوطني للديمقراطية» كارل غيرشمان.