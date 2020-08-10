الصين تعلن فرض عقوبات على 11 أميركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 11:29 صباحا
السيناتور الأميركي تيد كروز أحد المشمولين بالعقوبات الصينية الجديدة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 11 أميركيا، بينهم السيناتور ماركو روبيو والسيناتور تيد كروز، ردا على خطوات مشابهة اتّخذتها واشنطن بحق مسؤولين صينيين على خلفية حملة بكين الأمنية في هونغ كونغ.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن بلاده «قررت فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين تصرّفوا بشكل سيئ في ما يتعلّق بمسائل على صلة بهونغ كونغ»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتشمل العقوبات الصينية أيضا مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث، ورئيس «الصندوق الوطني للديمقراطية» كارل غيرشمان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسطورة الطائرة الليبية يحتفل بعيد ميلاد الـ60
رياضة محلية
إصابتان بـ«كوفيد-19» في أتلتيكو مدريد قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
الدول المانحة تشدد على وجوب مساعدة اللبنانيين «بشكل مباشر» وفي إطار «الشفافية»
عربى
في كتابه الجديد علي عبد اللطيف احميده يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا ...
ليبيا
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
أربيش لـ«بوابة الوسط»: تركت منتخب ليبيا في التصنيف الـ36 دولياً
رياضة محلية
السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية ...
ليبيا
بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
إحصائية لوزارة العمل: خريجو الجامعات الأعلى بين الباحثين عن عمل.. والإناث ضعف ...
ليبيا
القبض على سجين فر قبل 46 عاما
منوعات
قوة حماية طرابلس تتهم «الإخوان» بـ«تشويه القادة وإنهاك الدولة»
ليبيا
«دفاع الوفاق» تحذر من تداعيات «محاولة إسقاط الأجسام السياسية الحالية»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

40 % من حالات الخرف يمكن تجنبها أو تأخير ظهورها