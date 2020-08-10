سبعة قتلى في اليونان نتيجة سيول اجتاحت جزيرة قريبة من أثينا

سائحة على متن سفينة في خليج أمفراكيكوس في بريفيزا في شمال غرب اليونان في 6 أغسطس 2020 (فرانس برس)

قتل سبعة أشخاص أمس الأحد إثر سيول وفيضانات تسببت بها أمطار غزيرة هطلت على جزيرة اوبي القريبة من اثينا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الدفاع المدني.



وبعدما كان اثنان في عداد المفقودين، قال ناطق باسم فرق الإنقاذ لوكالة «فرانس برس» إنّ «امرأة عثر عليها على قيد الحياة، والمنقذون يبحثون عن رجل مفقود».



وكان وزير الدولة للدفاع المدني نيكوس هاردالياس صرّح أمام الصحفيين أثناء زيارته بوليتيكا في أوبي، بأنّ «خمسة أشخاص قتلوا واثنين في عداد المفقودين».



الضحية الرضيع

ومن بين القتلى رضيع يبلغ ثمانية أشهر عثر عليه متوفى في منزل اجتاحته المياه في بوليتيكا على بعد 100 كلم شمال أثينا. وعثر على والديه سالمين وفي صحة جيدة.



وأعرب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن «عميق الألم لخسارة هؤلاء المواطنين»، مشيراً إلى توجهه اليوم الإثنين إلى أوبي.



وبين القتلى أيضاً امرأة ورجل في منتصف الثمانينات (86 و85 عاماً على التوالي) يقطنان منزلين مختلفين في بوليتيكا. وعثر عليهما فاقدين الوعي قبل نقلهما إلى المستشفى حيث فارقا الحياة، وفق الدفاع المدني.



كما قتل رجل وامرأة (74 و73 عاما) في بلدة بورتزي. وفي حصيلة جديدة، قال رجال الإطفاء إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم، دون إعطاء تفاصيل فورية عنهم، وأن شخصا واحدا لا يزال مفقودا.



واجتاحت السيول مئات المنازل إثر هطول أمطار غزيرة ليل السبت، وذلك في بلدات بوليتيكا، بساهنا، بورتزي ولفكانتي غرب هذه الجزيرة التي تعدّ مقصداً سياحياً للعديد من سكان أثينا.



لحظات مرعبة

ولحقت أضرار بشبكات الطرق بسبب تكدّس الوحول وأنقاض جرفتها السيول. ووجد العديد من المصطافين أنفسهم عالقين في مخيّم في الجزيرة.



ومنذ السبت، عبرت العاصفة تاليا التي رافقتها أمطار غزيرة، فوق عدة مناطق من البر اليوناني. غير أنّ الطقس شهد تحسناً الأحد، وفق الأرصاد الجوية.



وقال المسؤول في المنطقة الإدارية، اليونان الوسطى، انا فانيس سبانوس «نعيش لحظات مرعبة، تمت تعبئة كل الإمكانات». وأفادت وسائل إعلام بأن السيول أغرقت كثيرا من الأدوار السفلية، ما أرغم عددا كبيرا من العائلات على اعتلاء الأسطح بصحبة أولادها.



ويشارك أكثر من مئة عنصر في الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ، إضافة إلى طوافتين. كما تشارك شرطة المرفأ. وقالت إحدى قاطنات بساهنا «شهدنا الحرائق العام الماضي، وها هي الفيضانات هذا العام».



تاريخ من الكوارث

وكانت حرائق ألحقت اضرارا بمنازل ومنطقة حرجية في اوبي العام الماضي، دون تسجيل ضحايا.



وغالبا ما تشهد اليونان سيولا وفيضانات على إثر مرور عواصف، ويعود ذلك إلى ضعف الضوابط في عمليات التشييد والتخطيط العمراني.



وفي نوفمبر 2017، أسفرت فيضانات عن مصرع 24 شخصاً في قرية ماندرا الواقعة في منطقة صناعية على بعد نحو ثلاثين كلم غرب أثينا. ودمّرت انزلاقات أرضية أكثر من ألف مسكن ومبنى ومحل ومستودع.