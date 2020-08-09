مسلحون يقتلون ثمانية أشخاص بينهم ستة سياح فرنسيين في النيجر

قُـتل ثمانية أشخاص، هم ستة فرنسيين ونيجريان اليوم الأحد، بأيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر، التي تضم آخر قطعان الزرافات في غرب أفريقيا، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن حاكم تيلابيري، تيجاني إبراهيم كاتييلا، قوله: «هناك ثمانية قتلى: نيجريان أحدهما دليل (سياحي) والآخر سائق، والستة الآخرون فرنسيون».وأضاف كاتييلا: «نحن بصدد معالجة الوضع، سنقدم مزيد المعلومات لاحقا»، دون أن يوضح الظروف التي جرى فيها الهجوم أو هوية منفذيه.

وقال مصدر قريب من أجهزة حماية البيئة لوكالة «فرانس برس»: «إن الهجوم جرى بحدود الساعة 11:30 (10:30 بتوقيت غرينتش) على بعد ستة كلم شرق منطقة كوريه» التي تبعد ساعة من العاصمة نيامي.

وأوضح أن «معظم الضحايا قُـتلوا بالرصاص وجرى الإمساك بامرأة فرت وتم ذبحها. وجدنا في الموقع مشطًا خاليًا من الرصاص». وتابع المصدر: «لا نعرف هوية المعتدين، لكنهم جاؤوا على دراجات نارية من طريق الأدغال وانتظروا وصول السياح. تعود العربة التي كان السياح يستقلونها إلى منظمة (أكتيد) غير الحكومية».