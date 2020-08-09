مبعوث ترامب يصل إلى تايوان في أول زيارة لمسؤول أميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 01:12 مساء
وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس عازار (يمين) متحدثا في حديقة البيت الأبيض. (أ ف ب)

وصل مسؤول رفيع من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تايوان، اليوم الأحد، في أول زيارة على هذا المستوى إلى الجزيرة منذ اعتراف واشنطن ببكين في 1979.

وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن وفداً يرأسه وزير الصحة أليكس عازار وصل إلى مطار سونغشان في تايبيه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أربيش لـ«بوابة الوسط»: تركت منتخب ليبيا في التصنيف الـ36 دولياً
رياضة محلية
سباعية بايرن في تشيلسي تؤهله للقاء برشلونة بدوري الأبطال
رياضة عالمية
السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية ...
ليبيا
بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
إحصائية لوزارة العمل: خريجو الجامعات الأعلى بين الباحثين عن عمل.. والإناث ضعف ...
ليبيا
تصريح الفخر لغوارديولا عقب إقصاء ريال مدريد
رياضة عالمية
عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي
دولى
القبض على سجين فر قبل 46 عاما
منوعات
قوة حماية طرابلس تتهم «الإخوان» بـ«تشويه القادة وإنهاك الدولة»
ليبيا
«صحة الوفاق»: وصول شحنة مشغلات للكشف عن «كورونا» تكفي ليبيا 6 أشهر
ليبيا
«دفاع الوفاق» تحذر من تداعيات «محاولة إسقاط الأجسام السياسية الحالية»
ليبيا
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كمية فيروس «كورونا» عالية لدى الأطفال دون الخامسة