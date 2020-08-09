مبعوث ترامب يصل إلى تايوان في أول زيارة لمسؤول أميركي

وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس عازار (يمين) متحدثا في حديقة البيت الأبيض. (أ ف ب)

وصل مسؤول رفيع من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تايوان، اليوم الأحد، في أول زيارة على هذا المستوى إلى الجزيرة منذ اعتراف واشنطن ببكين في 1979.

وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن وفداً يرأسه وزير الصحة أليكس عازار وصل إلى مطار سونغشان في تايبيه.