مبعوث ترامب يصل إلى تايوان في أول زيارة لمسؤول أميركي

وصل مسؤول رفيع من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تايوان، اليوم الأحد، في أول زيارة على هذا المستوى إلى الجزيرة منذ اعتراف واشنطن ببكين في 1979.
وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن وفداً يرأسه وزير الصحة أليكس عازار وصل إلى مطار سونغشان في تايبيه.
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