وفاة زوجة سفير هولندا في لبنان جراء انفجار بيروت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 01:01 مساء
صورة مركبة توضح لحظات الانفجار في مرفأ بيروت. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية وفاة زوجة السفير الهولندي في لبنان اليوم، السبت، متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز»‮.‬

ولفتت الوزارة إلى أن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت‮، حيث تسبب الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية، وإصابة أربعة أشخاص آخرين على صلة بالسفارة‮.‬

ولا يزال أكثر من 60 شخصا مفقودين في بيروت، حتى اليوم السبت، بعد أربعة أيام من الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية، وأودى بحياة أكثر من 150 شخصا، وفق ما أكدت وزارة الصحة لوكالة «فرانس برس».

وتسبّب الانفجار بمقتل 154 شخصا على الأقل، بينهم 25 شخصا مجهولي الهوية، وفق المصدر ذاته. وتخطى عدد الجرحى خمسة آلاف، 120 منهم في حالة حرجة.

وتعمل فرق من دول عدة أجنبية وعربية بينها فرنسية وروسية في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين، جراء الانفجار الذي غّير وجه بيروت خلال ثوان وشرّد نحو 300 مليون شخص من منازلهم في العاصمة ومحيطها.

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