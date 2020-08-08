الصين تصف العقوبات الأميركية على هونغ كونغ بـ«الوحشية»

نشطاء داعمون للديمقراطية خلال تظاهرة في هونغ كونغ، 12 يوليو 2020. (أ ف ب)

وصف مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونغ كونغ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من قادة المقاطعة بـ«الوحشية والفظة».



وقال المكتب في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم السبت، إن هذه العقوبات «تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأميركيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ».



واعتبر الأمين العام للتجارة في المقاطعة أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونغ كونغ «وحشية وغير منطقية»، محذرا من تأثرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأميركية في مركز الأعمال العالمي.



وقال إدوارد يان للصحفيين: «هذا النوع من العقوبات، إذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، هو إجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي، وإذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأميركية».