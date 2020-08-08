ترامب يعلن مشاركته في مؤتمر دولي لدعم لبنان الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 01:44 صباحا
جانب من الدمار الذي خلفه الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، 4 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان، بعد انفجار بيروت الضخم الذي أودى بحياة 154 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.

وغرّد ترامب بعد إجرائه محادثة في وقت سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا لعقد المؤتمر، أن «الجميع يريد المساعدة»، حسب وكالة «فرانس برس»

اقرأ أيضا واشنطن تعلن إرسال مساعدات غذائية وطبية فورية للبنان بقيمة 15 مليون دولار

وقال:«سنعقد مؤتمرًا عبر الفيديو الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم».

وأشار الرئيس الأميركي عبر صفحته على فيسبوك إلى تشاوره مع الرئيس ماكرون بشان العديد من المواضيع خاصة انفجار بيروت، إلى جانب تحدثه مع الرئيس اللبناني ميشيل عون بشأن المساعدات الأميركية والمتمثل في ثلاث طائرات محملة بالمستلزمات الطبية والغذاء والماء.

مساعدات أميركية بقيمة 15 مليون دولار
وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها سترسل على الفور مساعدات غذائية وطبية بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت.

وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن المعونات الغذائية، التي سيوصلها الجيش الأميركي، تسد احتياجات 50 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، بينما تكفي المساعدات الطبية 60 ألف شخص للمدة ذاتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصر الله: لا علاقة لحزب الله بمرفأ بيروت.. وأنفي نفيا قاطعا وجود مخزن سلاح أو ...
عربى
بومبيو: سنواصل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في ليبيا
ليبيا
إردوغان يعلن استئناف عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط
عربى
إردوغان: سنستمر في تطبيق اتفاقاتنا مع ليبيا
ليبيا
الليرة التركية تهبط إلى مستوى متدن تاريخي
اقتصاد
ليبيا تتخطى حاجز الـ400 إصابة بفيروس «كورونا» وحصيلة الوفيات تتجاوز 100
ليبيا
معيتيق يدعو إلى «التظاهر ضد الفساد وتدني الخدمات بسبب سلطة الفرد المطلقة»
ليبيا
«الرئاسي» يمدد حظر التجول 10 أيام.. وحظر كامل السبت والجمعة من كل أسبوع
ليبيا
«كورونا» يلقي بظلاله على إحياء اليابان ذكرى أول قصف ذري في التاريخ
دولى
القضاء العسكري يعلن توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق
عربى
البقاء أم الرحيل؟.. أوباميانج يحسم مستقبله مع أرسنال
رياضة عالمية
عقوبات أميركية على الليبيين فيصل الوادي ومصباح محمد ونور الدين ميلود
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مكافحة «كوفيد-19» بمركب من الطحالب البحرية