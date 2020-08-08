ترامب يعلن مشاركته في مؤتمر دولي لدعم لبنان الأحد

جانب من الدمار الذي خلفه الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، 4 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان، بعد انفجار بيروت الضخم الذي أودى بحياة 154 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.

وغرّد ترامب بعد إجرائه محادثة في وقت سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا لعقد المؤتمر، أن «الجميع يريد المساعدة»، حسب وكالة «فرانس برس»

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وقال:«سنعقد مؤتمرًا عبر الفيديو الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم».

وأشار الرئيس الأميركي عبر صفحته على فيسبوك إلى تشاوره مع الرئيس ماكرون بشان العديد من المواضيع خاصة انفجار بيروت، إلى جانب تحدثه مع الرئيس اللبناني ميشيل عون بشأن المساعدات الأميركية والمتمثل في ثلاث طائرات محملة بالمستلزمات الطبية والغذاء والماء.

مساعدات أميركية بقيمة 15 مليون دولار

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها سترسل على الفور مساعدات غذائية وطبية بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت.

وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن المعونات الغذائية، التي سيوصلها الجيش الأميركي، تسد احتياجات 50 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، بينما تكفي المساعدات الطبية 60 ألف شخص للمدة ذاتها.