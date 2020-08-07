بكين تعتبر حظر «تيك توك» و«ويتشات» بالولايات المتحدة «قمعا سياسيا»

دانت الصين، الجمعة، حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتطبيقين الصينيين «تيك توك» و«ويتشات»، معتبرة أنه «تلاعب وقمع سياسيان»، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

وجاء ذلك بينما أعلن ترامب إغلاق هذين الإنجازين للقطاع الرقمي الصيني خلال مهلة 45 يوما.