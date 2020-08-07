أكثر من مليون إصابة مؤكدة بـ«كورونا» في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 01:06 صباحا

تجاوزت أفريقيا، الخميس، عتبة مليون إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد»، يوجد أكثر من نصفها في جنوب إفريقيا، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس».

وجنوب إفريقيا هي أكثر بلد متضرر من الوباء في القارة بفارق بعيد، بتسجيلها إجمالي 538.184 إصابة، بينها 8307 حالات الخميس، وأحصى البلد 9604 وفيات نتيجة الوباء (+306)، في حين بلغ عدد المتعافين 387.316. وسجلت مصر نحو 95 ألف إصابة، ونيجيريا حوالي 45 ألف إصابة.

وجنوب أفريقيا هي خامس دول العالم الأكثر تضررًا من كوفيد-19 لناحية عدد الإصابات. مع ذلك، تبقى أفريقيا من بين أقل القارات تضررًا، إذ لم تسجل سوى أوقيانيا عدد إصابات أدنى.

لكن، لا يعكس عدد الحالات المشخّصة سوى جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ يملك عدد من الدول الأفريقية إمكانيات فحص محدودة. وأصيب على مستوى العالم نحو 19 مليون شخص بالفيروس، فيما توفي جراءه أكثر من 709 آلاف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يلقي بظلاله على إحياء اليابان ذكرى أول قصف ذري في التاريخ
دولى
القضاء العسكري يعلن توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق
عربى
ماكرون: هناك حاجة لإجراءات سياسية قوية لإخراج لبنان من أزمته
عربى
شبان وشابات يتطوعون لتنظيف بيروت
عربى
مداخيل «نيويورك تايمز» الرقمية تفوق للمرة الأولى إيرادات الجريدة الورقية
ثقافة وفن
حصيلة ضحايا «انفجار بيروت» تتخطى 137 قتيلا و5 آلاف مصاب
دولى
بيروت ما زالت تحت الصدمة.. 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار المرفأ
عربى
شكوك في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي المصيرية
رياضة عالمية
محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار
عربى
ما هي «نيترات الأمونيوم» المشتبه بها في انفجار بيروت؟
عربى
عقوبات رادعة على المقصرين.. الناظوري وعقوب يتفقدان مستشفي المرج التعليمي
ليبيا
ترامب يقول إن خبراء عسكريين أبلغوه بأن انفجار بيروت ناتج عن «قنبلة ما»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأطعمة تمد جسمك بفيتامين B12