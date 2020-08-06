الرئيس الموريتاني يغير الحكومة بعد عام في السلطة

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني. (أرشيفية: الإنترنت).

قدم رئيس الوزراء الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ سيديا، الخميس، استقالة حكومته بعد عام على تعيينه، وعين في مكانه رئيس الوزراء السابق محمد ولد بلال، كما أعلنت مصادر رسمية.

وقالت وكالة الإعلام الموريتانية الرسمية إن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يحكم البلاد منذ أغسطس 2019 «استقبل صباح اليوم إسماعيل ولد الشيخ سيديا الذي قدم له استقالة حكومته».

وذكر مصدر رسمي في الرئاسة الموريتانية لوكالة «فرانس برس» أن رئيس الدولة عين محمد ولد بلال خلفا له «وكلفه تشكيل حكومة». ولم تعرف إلى الآن أسباب هذا التغيير.