«تويتر» يريد تقييد الحسابات الخاصة بوسائل إعلام «تابعة لحكومات»

شعار تويتر إلى جانب جهاز حاسوب. (الإنترنت)

كشف موقع «تويتر» عن تدابير جديدة للحد من انتشار المحتوى الذي تصدره «وسائل إعلام تابعة لحكومات» ويرمي إلى خدمة أهدافها السياسية.

وقالت المنصة الأميركية إنها ستضع علامات مميزة جديدة على تلك الحسابات ولن «تواصل توسيع نطاق الانتشار» لتغريداتها عبر نظام الاقتراحات، في أحدث خطوة لتمييز حملات التأثير الحكومية والحد منها، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان للشركة إن ذلك سيؤثر على وسائل الإعلام «التي تتحكم الدولة في محتواها التحريري عبر الموارد المالية أو الضغط السياسي المباشر وغير المباشر أو تتحكم في إنتاجها وتوزيعها».