ماكرون يطالب بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة في شوارع بيروت. 6 أغسطس 2020. (رويترز)

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ختام زيارته إلى بيروت بإجراء «تحقيق دولي» حول انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في مقتل 137 شخصًا وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي «يجب إجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف للحيلولة دون إخفاء الأمور أولاً ولمنع التشكيك»، حسب وكالة «فرانس برس».

وردًا على سؤال لصحفي فرنسي حول فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون الإصلاحات، قال «لا أستبعد شيئا»، مضيفا: «في بعض الظروف، العقوبات ليست الأكثر نجاعة، أعتقد أن الحل الأنجع هو إعادة إدخال الجميع في آلية» حل الأزمة.