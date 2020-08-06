ماكرون يعلن من بيروت أنه يريد «تنظيم مساعدة دولية» للبنان بعد الانفجار الضخم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث الخميس من مطار رفيق الحريري الدولي إلى صحفيين فور وصوله إلى بيروت. (الرئاسة الفرنسية)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، فور وصوله إلى بيروت أنه يريد «تنظيم مساعدة دولية» بعد الانفجار الضخم الذي حوّل العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة، وفقا لـ«فرانس برس».

وقال ماكرون من مطار رفيق الحريري الدولي لصحفيين: «أرغب... بالمساعدة لتنظيم مساعدة دولية، ودعم لبيروت، ولشعب لبنان»، مضيفا: «سنساعد في الأيام المقبلة على تنظيم دعم إضافي على المستوى الفرنسي وعلى المستوى الأوروبي. أود تنظيم تعاون أوروبي وتعاون دولي أوسع».

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت صباح الخميس، وهو أول رئيس دولة أجنبية يزور لبنان، بعد يومين من انفجارين هزّا المدينة، في زيارة تلقي الضوء على الروابط الوثيقة بين البلدين، ولكنّها تبدو حساسة نظرا إلى الظروف التي يمرّ بها لبنان.

وكتب ماكرون، الذي سيلتقي نظيره ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب، في تغريدة: «أزور بيروت للقاء الشعب اللبناني، ولأحمل له رسالة أخوة وتضامن من الفرنسيين، وسنقيّم الوضع مع السلطات السياسية».