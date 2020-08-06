حصيلة ضحايا «انفجار بيروت» تتخطى 137 قتيلا و5 آلاف مصاب

مروحية للجيش اللبناني تحلق فوق بقايا مرفأ بيروت، 5 أغسطس 2020، (ا ف ب)

قالت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، تجاوزت 137 قتيلا، وخمسة آلاف مصاب.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، رضا موسوي، أن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس.

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بيروت؛ ليكون أول رئيس دولة يزور لبنان بعد تلك «الكارثة»، حيث من المقرر أن يصل ظهر اليوم.

وأرسلت عدة دول من ضمنها فرنسا فرق إغاثة ومعدات لمواجهة الحالة الطارئة، وقد أبدت منظّمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» خشيتها من حصول «مشكلة في توافر الطحين» في لبنان في الأجل القصير، بعدما أتى الانفجار على مخازن القمح في المرفأ.