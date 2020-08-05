الحزب الديموقراطي: بايدن لن يحضر شخصيا مؤتمر الديموقراطيين للموافقة على إعلان ترشيحه

أعلن منظمو مؤتمر الحزب الديموقراطي في ميلووكي بويسكانسن الأربعاء أن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن لن يحضر شخصيا الى المؤتمر للموافقة على اعلان ترشيحه، وذلك بـ«هدف حماية الصحة العامة» مع تفشي وباء كورونا المستجد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح منظمو المؤتمر الذي يعقد بين 17 و20 أغسطس أنهم اتخذوا هذا القرار «بعد مشاورات مع مسؤولين في الصحة العامة وخبراء، اكدوا خطورة فيروس كورونا المستجد»، لافتين الى أن بايدن سيلقي خطابه لقبول الترشيح رسميا من ولاية ديلاوير حيث يقيم على أن يجري لاحقا كشف المكان والموعد.