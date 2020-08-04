تقرير أممي: كوريا الشمالية تطور برنامجا للتسليح النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 08:40 صباحا
طلاب وشبان في باحة مسرح بيونغ يانغ المفتوح في 06 يونيو 2020. (فرانس برس)

أفاد تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «رويترز» بأن كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها للأسلحة النووية وأن تقييم عدة دول هو أنها «طورت على الأرجح أجهزة نووية مصغرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية».

وقال التقرير الذي وضعه خبراء مستقلون يراقبون تطبيق عقوبات الأمم المتحدة إن الدول، التي لم يحددوها بالاسم، تعتقد أن التجارب النووية الست السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية ساعدت على الأرجح في تطوير أجهزة نووية مصغرة. ولم تجر بيونغ يانغ تجارب نووية منذ سبتمبر 2017. وقُدم التقرير الموقت إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا يوم الإثنين.

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وجاء في التقرير، الذي ذكر الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، «تواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برنامجها النووي بما في ذلك إنتاج يورانيوم عالي التخصيب وإنشاء مفاعل نووي للماء الخفيف، وقدرت دولة عضو أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تواصل إنتاج الأسلحة النووية». وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي، إنه لن تكون هناك حرب أخرى لأن الأسلحة النووية للبلاد تضمن سلامتها ومستقبلها بالرغم من الضغوط الخارجية والتهديدات العسكرية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات تفرضها الأمم المتحدة منذ العام 2006 بسبب برامجها لإنتاج أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

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