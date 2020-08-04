الإعصار «إيساياس» يضرب ولاية نورث كارولاينا الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 08:15 صباحا
شاطئ ميرتل في ولاية كارولاينا الأميركية في 3 اغسطس 2020. (فرانس برس)

أفاد مركز الأعاصير الوطني الأميركي بأن الإعصار «إيساياس» ضرب ولاية نورث كارولاينا، الإثنين، بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، حيث وصلت سرعة الرياح الى 85 ميلًا في الساعة (140 كيلومترًا). وضرب الإعصار الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة «أوشن آيل بيتش».

وحسب وكالة «فرانس برس»، فقد حذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار إضافة إلى رياح قوية تشكل تهديدًا للسكان والممتلكات. وفي مواجهة هذا التهديد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ في فلوريدا وكارولاينا الشمالية والجنوبية بهدف الإفراج عن أموال فيدرالية.

وحذر ترامب، خلال مؤتمر صحفي، من أنه على «الجميع أن يبقوا متيقظين». وقال: «أشجع الجميع على اتباع توجيهات السلطات المحلية والولايات». ومنذ أيام أعلن حاكم ولاية كاورلاينا الشمالية روي كوبر أنه «يجب أن نعرف كيف نتصرف، مثل عدم القيادة في طرقات تغمرها المياه، والاحتماء في مكان آمن وتحضير أدوات الطوارئ».

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