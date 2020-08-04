أكثر من خمسة ملايين إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي

رجال يرتدون بزات واقية ينزلون نعش ضحية لفيروس كورونا، في هندوراس، 7 يونيو 2020 (فرانس برس)

تخطّت حصيلة كوفيد-19 في أميركيا اللاتينية والكاريبي خمسة ملايين إصابة أكثر من نصفها في البرازيل، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس».

كما تخطّت حصيلة وفيات الوباء في المنطقة مئتي ألف حالة، وسجّلت البرازيل 2,75 مليون إصابة بالوباء وأكثر من 94 ألف وفاة.