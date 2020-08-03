ترامب يمهل الشركة المالكة حتى منتصف سبتمبر لبيع «تيك توك»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 09:16 مساء
يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بحظر تطبيق «تيك توك» الصيني في الولايات المتحدة. (أ ف ب)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، على وجوب بيع تطبيق «تيك توك» الصيني الواسع الانتشار، الذي تملكه شركة «بايت دينس» قبل منتصف سبتمبر ليتمكن من مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة.

وصرح ترامب للصحفيين: «حددت تاريخًا بحدود 15 سبتمبر لن يتمكنوا بعده من ممارسة نشاطهم في الولايات المتحدة». وأضاف: «سيتم إغلاقه في 15 سبتمبر إلا إذا تمكنت مايكروسوفت أو شركة أخرى من شرائه والتوصل إلى اتفاق»، بحسب «فرانس برس».

الشركة المالكة لـ«تيك توك» تقترح بيع الفرع الأميركي بعد إعلان ترامب حظر التطبيق
ترامب يريد منع تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة

وعلى خلفية توترات سياسية وتجارية مع الصين، تتهم واشنطن منذ أشهر التطبيق المذكور بأنه يستخدَم من جانب الاستخبارات الصينية لأغراض مراقبة. لكن «تيك توك» نفى بشدة أي تقاسم للمعلومات مع بكين.

ومساء الجمعة، أعلن ترامب أنه يعتزم حظر التطبيق ويرفض أن تبتاعه مجموعة أميركية. لكنه تشاور الأحد مع ساتيا ناديلا رئيس مجموعة مايكروسوفت التي تجري مفاوضات بهدف شراء الفرع الأميركي لـ«تيك توك» من مالكته الأم. وعلى الأثر، أكد رئيس المجموعة المعلوماتية مواصلة المفاوضات سعيًا إلى اتفاق في موعد أقصاه منتصف سبتمبر.

والتطبيق مفضل لدى مَن تراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا ويستخدمه نحو مليار شخص في العالم. وهو يتيح نشر وتقاسم ومشاهدة أشرطة موسيقية وفكاهية قصيرة.

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