باكستان: الوساطة بين السعودية وإيران تسير ببطء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 05:17 مساء
رئيس وزراء باكستان عمران خان. (الإنترنت)

قال  رئيس وزراء باكستان عمران خان، الإثنين، إن مساعي الوساطة التي تبذلها بلاده بناء على طلب أميركي بين السعودية وإيران تحقق تقدمًا بطيئًّا.

وبطلب من واشنطن زار خان، بطل لعبة الكريكت السابق، طهران والرياض في أكتوبر لتسهيل المحادثات بعد هجمات على أهداف نفطية في الخليج حملت الولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران، بحسب «رويترز».

وقال خان الأربعاء إن مساعي الوساطة بين البلدين لم تتوقف بل تحقق تقدمًا، لكنه بطيء. وأشار إلى أن الجانب الباكستان بذل أقصى ما يمكنه لتحاشي وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين وإن هذه الجهود حققت نجاحًا.

وازدادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عندما انسحبت إدارة ترامب في منتصف 2018 من اتفاق يقيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

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