«الكمامة» إلزامية في مدينة نيس الفرنسية

أشخاص يضعون كمامات على وجوههم في مدينة نيس الفرنسية يوم 20 يوليو 2020. (أرشيفية: رويترز)

قال عمدة مدينة نيس كريستيان استروسي اليوم الاثنين إنه سيتعين على الناس ارتداء كمامات الوجه في الأماكن المفتوحة في العديد من المناطق الرئيسية بالمدينة الواقعة في جنوب فرنسا، بما في ذلك أجزاء من منطقة (بروميناد ديز انجليه) السياحية.

وتأتي الإجراءات التي فرضتها نيس متزامنة مع قيود جديدة مماثلة تجعل وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن المفتوحة في عدة مدن فرنسية كبرى، في وقت تسعى فيه فرنسا لمكافحة عودة مرض كوفيد-19 للظهور مرة أخرى.

وزار رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الاثنين مدينة ليل بشمال فرنسا التي جعلت وضع الكمامات إجباريا أيضا في الكثير من المناطق والمتنزهات المخصصة للمشاة في المدينة.