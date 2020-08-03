الصين ترد على تحرك أميركي منتظر بشأن الشركات الإلكترونية الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 12:44 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: الإنترنت)

 قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها تعارض بشدة أي تصرفات أميركية ضد الشركات الإلكترونية الصينية، ردًّا على تصريحات أميركية في هذا الشأن.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين للصحفيين خلال إفادة يومية، إن الصين تأمل في أن تكف الولايات المتحدة عن سياساتها التمييزية. جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال فيها إن واشنطن ستتحرك قريبًا ضد الشركات الصينية التي تزود الحكومة الصينية بالبيانات. 

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تصريحات بومبيو خرجت بعد أيام من إعلان ترامب، على متن الطائرة الرئاسية يوم الجمعة، أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًّا لحظر منصة التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة، اعتبارًا من يوم السبت. وعلى مدى الأشهر الماضية، قال مسؤولون أميركيون مرارًا إن «تيك توك»، التي تملكها شركة «بايت دانس» الصينية، تشكل خطرًا على الأمن القومي بسبب البيانات الشخصية التي تتعامل معها.

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