جريدة ألمانية: بابا الفاتيكان السابق مريض بشدة

بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر في مطار ميونيخ قبل مغادرته إلى روما يوم 22 يونيو 2020. (أرشيفية: رويترز)

نقلت جريدة «باساور نويه بريسه» الألمانية اليوم الإثنين عن كاتب قوله إن «بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر مريض بشدة بعد عودته إلى الفاتيكان من زيارة لألمانيا».

وقال بيتر زيفالد كاتب سيرة البابا البالغ من العمر 93 عامًا للجريدة إن «بنديكت صار هزيلًا للغاية وصوته يُسمع بالكاد»، وفق وكالة «رويترز». وجاء في التقرير أن البابا السابق المولود في ألمانيا بدا متفائلًا في لقاء مع زيفالد يوم السبت وقال إنه قد يعود للكتابة إذا استعاد قوته. وقال التقرير إن بنديكت مصاب بالحزام الناري.

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وعاد بنديكت إلى ولاية بافاريا الألمانية مسقط رأسه في يونيو لزيارة شقيقه المريض جورج راتسينغر الذي وافته المنية بعد ذلك بقليل عن عمر 96 عامًا. وكانت هذه أول مرة يسافر فيها بنديكت إلى خارج إيطاليا منذ العام 2013 عندما استقال من البابوية.