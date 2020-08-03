«زعيم إرهابي».. مرشح لترامب يحصل على منصب جديد بـ«البنتاجون»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا يوم 31 يوليو 2020. ( رويترز)

قالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الأميركية‭ ‬(البنتاجون) إن أنطوني تاتا أكثر مرشحي الرئيس دونالد ترامب لتقلد منصب بالوزارة إثارة للخلاف حتى الآن تولى دورا مختلفا أقل مرتبة يخص السياسة بوزارة الدفاع بعد الاخفاق في ضمان عقد جلسة لمجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه.

وأضافت الناطقة أن تاتا سيؤدي رسميا مهام نائب وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، وفق وكالة «رويترز». وتاتا ضابط متقاعد بالجيش برتبة بريجادير جنرال ووصف الرئيس السابق باراك أوباما بأنه «زعيم إرهابي». ومن الناحية النظرية سيظل هذا المنصب يمنح تاتا قدرا من التأثير على الأمور السياسية المهمة في البنتاجون من المحتمل أن يكون من بينها إيران.

وبالإضافة إلى وصفه أوباما بأنه إرهابي وصف تاتا أيضا عضوة الكونجرس الأميركية من أصل أفريقي ماكسين ووترز بأنها عنصرية وذلك طبقا لتعليقات على «تويتر» اطلعت عليها «رويترز» قبل حذفها. وانتقد آدم سميث الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب خطوة منح تاتا منصبا كبيرا بعد أيام فقط من إلغاء مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بشكل مفاجئ جلسة التصديق على تعيين تاتا.

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وقال سميث في بيان «إذا لم يستطع مرشح لمنصب الحصول على تأييد مجلس الشيوخ ،كما هو واضح في حالة تاتا، فكان يجب على الرئيس حينئذ عدم منح هذا الشخص دورا مؤقتا مماثلا». وأضاف «هذا التملص من التدقيق يجعل حكومتنا أقل مساءلة ويعطي أولوية للولاء على الكفاءة».

ومنصب تاتا الجديد أقل مرتبة من المنصب الذي كان ترامب قد رشحه لتوليه في بادئ الأمر، وهو وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة. ولكن البيت الأبيض أوضح يوم الجمعة أن ترامب سيدعمه حتى بعد امتناع مجلس الشيوخ عن مناقشة تعيينه.