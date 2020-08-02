انهيار سد في السودان وغرق أكثر من 600 منزل «فيديو»

مياه الفيضانات تغرق منازل بالسودان. (الإنترنت)

تعرض سد «بوط» المطل على النيل الأزرق، في مدينة بوط السودانية، لانهيار مفاجئ تسبب في تدمير وغرق أكثر من 600 منزل بجميع أنحاء المدينة.

ووثق عدد من المواطنين السودانيين لحظة اجتياح المياه وتدميرها للمنازل بعد الانهيار المفاجئ للسد، الذي كان يستخدم في تخزين خمسة ملايين متر مكعب من المياه، بحسب «سبوتنيك» الروسية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، غمرت مياه السد المنطقة من ثلاثة اتجاهات، كما حذر المسؤولون من حدوث موجة نزوح كبيرة في منطقة سد بوط، التي تضم سوقا كبيرة وأكثر من تسع مدارس.

وفي السياق، تعرضت ولاية الخرطوم لأمطار غزيرة، حيث تأثرت أجزاء واسعة من محلية شرق النيل بسيول قادمة من الشرق.

وأعلن والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، أنه تم عقد اجتماع طارئ مع مسؤولين محليين لإجراء تقييم شامل للمناطق المتأثرة بالسيول بشرق النيل، مشيرا إلى أنه تم تكوين لجنة عليا برئاسة والي الخرطوم لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وتكوين غرفة عمليات تعمل بصفة دائمة، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية «سونا».

ووجه والي الخرطوم بالشروع فورا في إجراء معالجات هندسية إسعافية سريعة لتصريف المياه وتم إرسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء في إجلاء المواطنين، الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة. وطالبهم بالابتعاد عن مجاري السيول والأمطار تجنبا للمخاطر، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى تقديم العون السلعي وتوفير الإيواء للأسر المتأثرة.