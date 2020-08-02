تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 04:59 مساء
مطار بغداد. (الإنترنت)

أعلنت سلطة الطيران العراقية، تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بـ«كورونا».

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في تغريدات على «تويتر»: «نبين للمسافرين بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق، بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر سبتمبر»، بحسب «رويترز».

وذكرت أنه فيما يخص عودة العراقيين من تركيا إلى العراق ستجري عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين. وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، أعلنت في 23 يوليو الماضي استئناف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في مطار بغداد.

وجاء ذلك القرار استنادا إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، التي اشترطت الالتزام بتدابير الصحة الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي في المطارات العراقية. ونشرت سلطة الطيران المدني دليل الإجراءات الوقائية والصحية لعودة النقل الجوي في المطارات العراقية، والتوجيهات الخاصة بسلامة المسافرين والعاملين في المطارات، التي تتبع الدليل الاسترشادي الصادر من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني «lCAO».

وتضمنت الإرشادات معايير التباعد الاجتماعي وفحص الحرارة وفحص فيروس «كورونا» «pcr»، وغيرها من الاشتراطات التي تتبع شركات الطيران والوجهات المختلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو ينهي الجدل حول مستقبله
رياضة عالمية
رعب «كورونا» ينعش المستشفيات الخاصة والطب البديل في العراق
عربى
«الصحة العالمية» تحذر من جائحة «طويلة الأمد»
دولى
«الخدمات الصحية طبرق» توجه نداء عاجلا بشأن فيروس «كورونا»
ليبيا
وليامز تحذر من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ليبيا محور جديد للحرب الباردة بين طموحات بوتين ...
فيديو
الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي
عربى
بعد تدخل رجال الأمن ..إعادة تشغيل طرح الأحمال اليدوي لمحطة شرق طرابلس
ليبيا
ألمانيا تدعو الولايات المتحدة إلى عدم عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: حراك إقليمي لإنتاج «الصخيرات 2»
ليبيا
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراجات السكوتر تغزو نيويورك مع تفشي الوباء