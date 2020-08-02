تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا

مطار بغداد. (الإنترنت)

أعلنت سلطة الطيران العراقية، تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بـ«كورونا».

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في تغريدات على «تويتر»: «نبين للمسافرين بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق، بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر سبتمبر»، بحسب «رويترز».

وذكرت أنه فيما يخص عودة العراقيين من تركيا إلى العراق ستجري عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين. وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، أعلنت في 23 يوليو الماضي استئناف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في مطار بغداد.

وجاء ذلك القرار استنادا إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، التي اشترطت الالتزام بتدابير الصحة الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي في المطارات العراقية. ونشرت سلطة الطيران المدني دليل الإجراءات الوقائية والصحية لعودة النقل الجوي في المطارات العراقية، والتوجيهات الخاصة بسلامة المسافرين والعاملين في المطارات، التي تتبع الدليل الاسترشادي الصادر من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني «lCAO».

وتضمنت الإرشادات معايير التباعد الاجتماعي وفحص الحرارة وفحص فيروس «كورونا» «pcr»، وغيرها من الاشتراطات التي تتبع شركات الطيران والوجهات المختلفة.