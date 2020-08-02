أكثر من 200 ألف وفاة بفيروس «كورونا» في أميركا اللاتينية والكاريبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 01:45 مساء
مريض بفيروس «كورونا المستجد» يتلقى العلاج في مستشفى جامعة ساو باولو. (أ ف ب)

أودى فيروس «كورونا المستجد» بحياة أكثر من مئتي ألف شخص في أميركا اللاتينية والكاريبي، نحو 75% منهم في البرازيل والمكسيك، حسب تعداد لوكالة «فرانس برس»، استنادا إلى مصادر رسمية، اليوم الأحد.

ومع بلوغ الحصيلة 200 ألف و212 وفاة «من أصل أربعة ملايين و919 ألفا و54 إصابة»، صارت أميركا اللاتينية والكاريبي ثاني أكثر منطقة متضررة في العالم جراء «كوفيد-19»، خلف أوروبا (210 آلاف و435 وفاة وثلاثة ملايين و189 ألفا و322 إصابة).

وتوفي 685 ألفا و192 شخصا في العالم من أصل 17 مليونا و868 ألفا و148 إصابة مثبتة رسميا. وتعدّ البرازيل «93563 وفاة» والمكسيك «47472 وفاة» أكثر دولتين متضررتين في أميركا اللاتينية والكاريبي، تليهما البيرو «19408 وفيات» وكولومبيا «10330» وتشيلي «9533».

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