القبض على وزير بريطاني سابق بعد اتهامه بالاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 10:35 صباحا
لندن كما بدت من حديقة غرينتش بجنوب شرق العاصمة في 02 يونيو 2020. (فرانس برس)

ذكرت جريدة «صنداي تايمز» أن الشرطة البريطانية ألقت، يوم السبت، القبض على نائب بالبرلمان البريطاني ووزير سابق، لم تذكر اسمه، بعد تلقيها بلاغا يتهمه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتقييد القسري.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الصحيفة القول إن امرأة في العشرينات من عمرها، وهي موظفة سابقة في البرلمان، أبلغت الشرطة بأنها تعرضت لاعتداء وأُجبرت على ممارسة الجنس. وذكرت شرطة العاصمة البريطانية أنها تلقت، الجمعة، مزاعم تتعلق بأربع وقائع منفصلة فيما بين يوليو 2019 ويناير 2020.

وقال بيان الشرطة «تم إلقاء القبض على رجل في الخمسينات من عمره، اليوم السبت، الموافق الأول من أغسطس للاشتباه بارتكابه (جريمة) اغتصاب». وأضافت في ساعة متأخرة من مساء السبت أنه تم الإفراج عن النائب بكفالة بعد احتجازه في مركز شرطة بشرق لندن ومن المقرر عودته في منتصف هذا الشهر. ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل أخرى حول هوية الرجل المحتجز أو مهنته.

 

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